Антонова Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Антонов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Иванова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Антонов Павел Иванович
Калужская губерния, Мосальский уезд, спасская волость дер. Камкина
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Медведева Александра Павловна
Отец ребёнка: Антонов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Антонова Мария Павловна
Отец ребёнка: Антонов Павел Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1906
Отец ребёнка: Антонов Павел Иванович
Рождение ребёнка
18.11.1907
Отец ребёнка: Антонов Павел Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1909
Дочь: Дуньянц Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Антонов Павел Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1910
Дочь: Антонова Агриппина Павловна
Отец ребёнка: Антонов Павел Иванович
Рождение ребёнка
29.01.1912
Дочь: Антонова Мария Павловна
Отец ребёнка: Антонов Павел Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1914
Дочь: Воробьева Анна Павловна
Отец ребёнка: Антонов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно