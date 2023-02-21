Антонова Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонова Елизавета Ивановна

Антонова Елизавета Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Антонов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Антонов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Иванова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Антонов Павел Иванович

Калужская губерния, Мосальский уезд, спасская волость дер. Камкина
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Медведева Александра Павловна

Отец ребёнка: Антонов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Антонова Мария Павловна

Отец ребёнка: Антонов Павел Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1906

Сын: Антонов Георгий Павлович

Отец ребёнка: Антонов Павел Иванович

Рождение ребёнка
18.11.1907

Сын: Антонов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Антонов Павел Иванович

Рождение ребёнка
12.04.1909

Дочь: Дуньянц Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Антонов Павел Иванович

Рождение ребёнка
04.07.1910

Дочь: Антонова Агриппина Павловна

Отец ребёнка: Антонов Павел Иванович

Рождение ребёнка
29.01.1912

Дочь: Антонова Мария Павловна

Отец ребёнка: Антонов Павел Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1914

Дочь: Воробьева Анна Павловна

Отец ребёнка: Антонов Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close