Пасынкова Агафья Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Татьяна Порфирьева
Отец ребёнка: Пасынков Порфирий Севастьянов
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Пасынков Прокопий Порфирьев
Отец ребёнка: Пасынков Порфирий Севастьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812