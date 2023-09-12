Альтаеева Теньбика
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1711
Сын: Артемьев Терей(Тверень, Терентий)
Отец ребёнка: Урмяков Артем(Артемий)
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Енберделет
Отец ребёнка: Урмяков Артем(Артемий)
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Урмяков Артем(Артемий)
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Урмяков Артем(Артемий)
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Урмяков Артем(Артемий)
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Урмяков Артем(Артемий)
Смерть
Неизвестно