Альтаеева Теньбика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альтаеева Теньбика

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Артемьев Терей(Тверень, Терентий)

Отец ребёнка: Урмяков Артем(Артемий)

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Енберделет

Отец ребёнка: Урмяков Артем(Артемий)

Рождение ребёнка
1730

Сын: Артемьев Хведюшка(Федор)

Отец ребёнка: Урмяков Артем(Артемий)

Рождение ребёнка
1734

Сын: Артемьев Хвилка(Филипп)

Отец ребёнка: Урмяков Артем(Артемий)

Рождение ребёнка
1736

Сын: Артемьев Ванюшка(Иван)

Отец ребёнка: Урмяков Артем(Артемий)

Рождение ребёнка
1741

Сын: Артемьев Хондияр(Ерефей)

Отец ребёнка: Урмяков Артем(Артемий)

Смерть
Неизвестно
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