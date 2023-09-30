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МУравьева Пея Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Исай Петрович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Агапея Исаевна

Отец ребёнка: Муравьев Исай Петрович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Елена Исаевна

Отец ребёнка: Муравьев Исай Петрович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Муравьев Александр Исаевич

Отец ребёнка: Муравьев Исай Петрович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Муравьев Максим Исаевич

Отец ребёнка: Муравьев Исай Петрович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Феофанья Исаевна

Отец ребёнка: Муравьев Исай Петрович

Смерть
Неизвестно

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