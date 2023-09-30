МУравьева Пея Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Агапея Исаевна
Отец ребёнка: Муравьев Исай Петрович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Елена Исаевна
Отец ребёнка: Муравьев Исай Петрович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Муравьев Александр Исаевич
Отец ребёнка: Муравьев Исай Петрович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Муравьев Исай Петрович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Феофанья Исаевна
Отец ребёнка: Муравьев Исай Петрович
Смерть
Неизвестно