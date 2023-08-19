Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1875
Муж: Павел Петрович
Рождение ребёнка
14.01.1876
Дочь: Ксения Павловна
Отец ребёнка: Павел Петрович
Рождение ребёнка
06.04.1877
Отец ребёнка: Павел Петрович
Рождение ребёнка
28.06.1878
Сын: Андрей Павлович
Отец ребёнка: Павел Петрович
Рождение ребёнка
28.08.1881
Сын: Александр Павлович
Отец ребёнка: Павел Петрович
Рождение ребёнка
06.07.1884
Сын: Прокопий Павлович
Отец ребёнка: Павел Петрович
Рождение ребёнка
01.04.1886
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Павел Петрович
Смерть
Неизвестно