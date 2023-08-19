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Наталья Васильевна

Место рождения

Большое Скородно, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Скородно, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.01.1875

Муж: Павел Петрович

Рождение ребёнка
14.01.1876

Дочь: Ксения Павловна

Отец ребёнка: Павел Петрович

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.04.1877

Сын: Павлов Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Павел Петрович

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.06.1878

Сын: Андрей Павлович

Отец ребёнка: Павел Петрович

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.08.1881

Сын: Александр Павлович

Отец ребёнка: Павел Петрович

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.07.1884

Сын: Прокопий Павлович

Отец ребёнка: Павел Петрович

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.04.1886

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Павел Петрович

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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