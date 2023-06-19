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Брюллов Павел

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Место рождения

Павловск, Царскосельский уезд

Дата рождения

01.08.1840

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1840

Отец: Брюллов Александр

Мать: Александра

Павловск, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Брюллов Вадим Павлович

Мать ребёнка: Брюллова Софья

Рождение ребёнка
1875

Сын: Александр

Мать ребёнка: Брюллова Софья

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Вероника

Мать ребёнка: Брюллова Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брюллова Софья

Смерть
1914