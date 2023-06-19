Брюллов Павел
Место рождения
Дата рождения01.08.1840
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1840
Отец: Брюллов Александр
Мать: Александра
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Брюллова Софья
Рождение ребёнка
1875
Сын: Александр
Мать ребёнка: Брюллова Софья
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Вероника
Мать ребёнка: Брюллова Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брюллова Софья
Смерть
1914