Гришко Ева Аммельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Амельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Агафья Данилова
Отец ребёнка: Жулега Данило Степанов
Рождение ребёнка
24.11.1798
Дочь: Екатерина Гришина
Отец ребёнка: Жулега Гришко Данилов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Жулега Фома Гришин
Отец ребёнка: Жулега Гришко Данилов
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Жулега Гришко Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно