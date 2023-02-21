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Гришко Ева Аммельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Амельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Агафья Данилова

Отец ребёнка: Жулега Данило Степанов

Рождение ребёнка
24.11.1798

Дочь: Екатерина Гришина

Отец ребёнка: Жулега Гришко Данилов

Рождение ребёнка
1805

Сын: Жулега Фома Гришин

Отец ребёнка: Жулега Гришко Данилов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Жулега Герасим Гришин

Отец ребёнка: Жулега Гришко Данилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулега Гришко Данилов

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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