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Тихонков Павел Федорович

Место рождения

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

18.07.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Тихонков Федор Романович

Мать: Тихонкова Анастасия Борисовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
18.07.1865
Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния