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Тихонков Павел Федорович
Тихонков Павел Федорович
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Место рождения
Никандровка
, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения
1861
Дата смерти
18.07.1865
Пол
Мужской
Отец
Тихонков Федор Романович
1835 г.р.
Мать
Тихонкова Анастасия Борисовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛФ
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События
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец:
Тихонков Федор Романович
Мать:
Тихонкова Анастасия Борисовна
Никандровка
, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
18.07.1865
Никандровка
, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
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