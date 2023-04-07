Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Михаил Алексеевич

Мать: Маремьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Федор Иванович

Мать ребёнка: Александра Дорофеевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Дорофеевна

Смерть
Неизвестно