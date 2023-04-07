Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Михаил Алексеевич
Мать: Маремьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: Александра Дорофеевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Дорофеевна
Смерть
Неизвестно