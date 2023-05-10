Захаров Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.10.1877 ст.
Отец: Захаров Иван Васильевич
Крещение
02.11.1877 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: холмский мещанин Александр Петрович Челпанов и новоладожская мещанка девица Мария Яковлева Белова.
Смерть
Неизвестно