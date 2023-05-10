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Захаров Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1860 г.р.

Мать

До 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1877 ст.

Отец: Захаров Иван Васильевич

Мать: Захарова Фекла Зиновьевна

Крещение
02.11.1877 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: холмский мещанин Александр Петрович Челпанов и новоладожская мещанка девица Мария Яковлева Белова.
Смерть
Неизвестно