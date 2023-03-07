Крюков Федор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюков Федор Дмитриевич

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Место рождения

Глазуновская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

14.02.1870

Дата смерти

04.03.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Глазуновская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
С 1893 по 1905
Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
По 1893
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Серафимович, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
04.03.1920
Незаймановский, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
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