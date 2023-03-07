Крюков Федор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения14.02.1870
Дата смерти04.03.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1893 по 1905
Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
По 1893
Место жительства
С 1906
Место жительства
Неизвестно
Серафимович, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
04.03.1920
Незаймановский, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край