Каврина Анна
Место рожденияПсковская губерния, Ремедская волость, Гдовский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Псковская губерния, Ремедская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каврина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Каврин Иван
Псковская губерния, Ремедская волость, Гдовский уезд
Смерть
Неизвестно