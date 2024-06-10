Каврина Анна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Каврина Анна

Место рождения

Псковская губерния, Ремедская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Псковская губерния, Ремедская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каврина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Каврин Иван

Псковская губерния, Ремедская волость, Гдовский уезд
Смерть
Неизвестно

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