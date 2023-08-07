Сигаева Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Сигаев Иван Макарович
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Сигаев Иван Макарович
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Сигаев Иван Макарович
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Сигаев Иван Макарович
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1860