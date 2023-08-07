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Сигаева Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

1860

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Сигаев Иван Макарович

Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Сигаев Иван Макарович

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Сигаев Иван Макарович

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Сигаев Иван Макарович

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сигаев Иван Макарович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1860
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