Петрунина Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрунина Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мотина Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Петрунин Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Марина Леонидовна

Отец ребёнка: Петрунин Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Леонидовна

Отец ребёнка: Петрунин Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрунин Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрунин Николай

Отец ребёнка: не указан

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