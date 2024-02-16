Петрунина Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Мотина Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Петрунин Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Марина Леонидовна
Отец ребёнка: Петрунин Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Леонидовна
Отец ребёнка: Петрунин Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петрунин Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрунин Николай