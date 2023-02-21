Русаловский (Россаловский) Еремей Харламович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русаловский (Россаловский) Еремей Харламович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

13.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Русаловский (россаловский) Савелий Еремеевич

Мать ребёнка: Русаловская Евдокия

Luchai, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Митушова Агафья Еремеевна

Мать ребёнка: Русаловская Евдокия

Zakharovshchina, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1892

Сын: Русаловский (россаловский) Федот Еремеевич

Мать ребёнка: Русаловская Евдокия

Luchai, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Петрова Анастасия Еремеевна

Мать ребёнка: Русаловская Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.12.1937
Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus
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