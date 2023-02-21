Русаловский (Россаловский) Еремей Харламович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти13.12.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Русаловский (россаловский) Савелий Еремеевич
Мать ребёнка: Русаловская Евдокия
Luchai, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Митушова Агафья Еремеевна
Мать ребёнка: Русаловская Евдокия
Zakharovshchina, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1892
Сын: Русаловский (россаловский) Федот Еремеевич
Мать ребёнка: Русаловская Евдокия
Luchai, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Петрова Анастасия Еремеевна
Мать ребёнка: Русаловская Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.12.1937
Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus