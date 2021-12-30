Александров Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Михаил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1940

Дата смерти

30.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1940

Отец: Александров Степан Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Владимир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
30.12.2021
Андрейково, Артинский, Свердловская область
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