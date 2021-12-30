Александров Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1940
Дата смерти30.12.2021
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1940
Отец: Александров Степан Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Владимир Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
30.12.2021
Андрейково, Артинский, Свердловская область