Шалыгина (Илясова) Соломония Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалыгина (Илясова) Соломония Андреевна

Шалыгина (Илясова) Соломония Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1879 ст.

Отец: Илясов Андрей Алексеевич

Мать: Илясова Степанида Петровна

Бракосочетание
01.07.1896 ст.

Муж: Шалыгин Яков Степанович

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.12.1902 ст.

Сын: Шалыгин Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Шалыгин Яков Степанович

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.09.1908 ст.

Дочь: (Шалыгина) Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Шалыгин Яков Степанович

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.07.1910 ст.

Дочь: (Шалыгина) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Шалыгин Яков Степанович

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
19.12.1914 ст.

Дочь: (Шалыгина) Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Шалыгин Яков Степанович

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
04.12.1917 ст.

Сын: Шалыгин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Шалыгин Яков Степанович

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.