Шалыгина (Илясова) Соломония Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1879 ст.
Бракосочетание
01.07.1896 ст.
Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.12.1902 ст.
Отец ребёнка: Шалыгин Яков Степанович
Рождение ребёнка
28.09.1908 ст.
Дочь: (Шалыгина) Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Шалыгин Яков Степанович
Рождение ребёнка
05.07.1910 ст.
Дочь: (Шалыгина) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Шалыгин Яков Степанович
Рождение ребёнка
19.12.1914 ст.
Дочь: (Шалыгина) Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Шалыгин Яков Степанович
Рождение ребёнка
04.12.1917 ст.
Сын: Шалыгин Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Шалыгин Яков Степанович
Смерть
Неизвестно