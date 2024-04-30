Аферова (Полтанова) Варвара Николаевна
Место рожденияГорький (Нижний Новгород)
Дата рождения04.09.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1874 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аферов Иван Иванович
Отец ребёнка: Аферов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аферов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аферов Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1898
Отец ребёнка: Аферов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно