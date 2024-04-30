Аферова (Полтанова) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аферова (Полтанова) Варвара Николаевна

Место рождения

Горький (Нижний Новгород)

Дата рождения

04.09.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1874 ст.

Отец: Полтанов Николай Михайлович

Мать: Полтанова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аферов Иван Иванович

Отец ребёнка: Аферов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аферов Николай Иванович

Отец ребёнка: Аферов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аферов Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1898

Сын: Аферов Семен Иванович

Отец ребёнка: Аферов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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