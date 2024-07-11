Иванов Василий Михайлович
Место рожденияг. Актюбинск
Дата рождения12.04.1907 ст.
Дата смерти18.06.1976
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1907 ст.
Отец: Иванов Михаил Георгиевич
Мать: Иванова Пелагея Павловна
г. Актюбинск
Бракосочетание
17.04.1933
г. Арысь Ю. Каз обл.
Рождение ребёнка
08.06.1933
Мать ребёнка: Иванова (Горковенко) Вера Емельяновна
Рождение ребёнка
18.08.1937
Сын: Иванов Генадий (Ким) Васильевич
Мать ребёнка: Иванова (Горковенко) Вера Емельяновна
Рождение ребёнка
12.02.1939
Сын: Иванов Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Иванова (Горковенко) Вера Емельяновна
Рождение ребёнка
09.02.1943
Дочь: Головлёва (Иванова) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Иванова (Горковенко) Вера Емельяновна
Смерть
18.06.1976
Чимкент