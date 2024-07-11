Иванов Василий Михайлович 12.04.1907 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Василий Михайлович

Иванов Василий Михайлович

avatar

Место рождения

г. Актюбинск

Дата рождения

12.04.1907 ст.

Дата смерти

18.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1907 ст.

Отец: Иванов Михаил Георгиевич

Мать: Иванова Пелагея Павловна

г. Актюбинск
Бракосочетание
17.04.1933

Жена: Иванова (Горковенко) Вера Емельяновна

г. Арысь Ю. Каз обл.
Рождение ребёнка
08.06.1933

Сын: Иванов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Иванова (Горковенко) Вера Емельяновна

Рождение ребёнка
18.08.1937

Сын: Иванов Генадий (Ким) Васильевич

Мать ребёнка: Иванова (Горковенко) Вера Емельяновна

Рождение ребёнка
12.02.1939

Сын: Иванов Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Иванова (Горковенко) Вера Емельяновна

Рождение ребёнка
09.02.1943

Дочь: Головлёва (Иванова) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Иванова (Горковенко) Вера Емельяновна

Смерть
18.06.1976
Чимкент

Мы используем куки для улучшения работы сайта.