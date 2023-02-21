Козлов Николай Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Козлов Мирон Иванович
Мать: Козлова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Козлова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
12.12.1906
Дочь: Козлова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1912
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1916
Сын: Козлов Афанасий Николаевич
Мать ребёнка: не указана