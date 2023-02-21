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Козлов Николай Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Козлов Мирон Иванович

Мать: Козлова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
1896

Сын: Козлов Аким Николаевич

Мать ребёнка: Козлова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
12.12.1906

Дочь: Козлова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1912

Сын: Козлов Максим Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1916

Сын: Козлов Афанасий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

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