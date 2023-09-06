Васильева Марфа Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егоров Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно