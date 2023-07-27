Пражевский Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1945
Дата смерти15.02.?
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1945
Рождение ребёнка
17.07.1973
Сын: Пражевский Константин Александрович
Мать ребёнка: Пражевская Елена Константиновна
Рождение ребёнка
01.04.1978
Дочь: Конюхова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Пражевская Елена Константиновна
Рождение ребёнка
04.04.1983
Сын: Пражевский Андрей Александрович
Мать ребёнка: Пражевская Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пражевская Елена Константиновна
Смерть
15.02.?