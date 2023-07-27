Пражевский Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пражевский Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1945

Дата смерти

15.02.?

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1945

Отец: Пражевский Владимир Александрович

Мать: Пражевская Серафима Константиновна

Рождение ребёнка
17.07.1973

Сын: Пражевский Константин Александрович

Мать ребёнка: Пражевская Елена Константиновна

Рождение ребёнка
01.04.1978

Дочь: Конюхова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Пражевская Елена Константиновна

Рождение ребёнка
04.04.1983

Сын: Пражевский Андрей Александрович

Мать ребёнка: Пражевская Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пражевская Елена Константиновна

Смерть
15.02.?
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