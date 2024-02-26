Ноздрин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1954
Отец: Ноздрин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
27.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ноздрина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1979
Сын: Ноздрин Иван Владимирович
Мать ребёнка: Ноздрина Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно