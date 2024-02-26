Ноздрин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ноздрин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1954

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1979 г.р.

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1954

Отец: Ноздрин Иван Андреевич

Мать: Ноздрина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
27.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ноздрина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
16.06.1979

Сын: Ноздрин Иван Владимирович

Мать ребёнка: Ноздрина Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ноздрина Наталья Ивановна

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