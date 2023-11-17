Мария Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Акилина Корнеева
Отец ребёнка: Корней Васильев
Рождение ребёнка
1915
Сын: Захаренков Григорий Корнеевич
Отец ребёнка: Корней Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корней Васильев
Место жительства
Неизвестно
Мякуры, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно