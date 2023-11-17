Мария Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Ефимова

Мария Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Акилина Корнеева

Отец ребёнка: Корней Васильев

Рождение ребёнка
1915

Сын: Захаренков Григорий Корнеевич

Отец ребёнка: Корней Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корней Васильев

Место жительства
Неизвестно
Мякуры, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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