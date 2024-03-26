Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1950
Дочь: Овчинникова (Саратова) Любовь Леонидовна
Мать ребёнка: Мартынова (Саратова) Анна Павловна
Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родилась в д. Русский Сарамак. Через 6 месяцев переехали в д. Сердаусь Кукморский район, Татарская АССР
Смерть
Неизвестно