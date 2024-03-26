Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1950

Дочь: Овчинникова (Саратова) Любовь Леонидовна

Мать ребёнка: Мартынова (Саратова) Анна Павловна

Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родилась в д. Русский Сарамак. Через 6 месяцев переехали в д. Сердаусь Кукморский район, Татарская АССР
Смерть
Неизвестно

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