Райккерус Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1930
Мать ребёнка: Райккерус Ида Андреевна
Рождение ребёнка
30.09.1933
Мать ребёнка: Райккерус Ида Андреевна
Рождение ребёнка
08.02.1939
Сын: Райккерус Ричард Петрович
Мать ребёнка: Райккерус Ида Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виртанен Петровна
Мать ребёнка: Райккерус Ида Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Райккерус Ида Андреевна
Смерть
Неизвестно