Райккерус Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус Петр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1930

Сын: Райккерус Юрий Петрович

Мать ребёнка: Райккерус Ида Андреевна

Рождение ребёнка
30.09.1933

Сын: Райккерус Тойво Петрович

Мать ребёнка: Райккерус Ида Андреевна

Рождение ребёнка
08.02.1939

Сын: Райккерус Ричард Петрович

Мать ребёнка: Райккерус Ида Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виртанен Петровна

Мать ребёнка: Райккерус Ида Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Райккерус Ида Андреевна

Смерть
Неизвестно
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