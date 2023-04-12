Сафонова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1924
Сын: Сафонов Энгельс Григорьевнич
Отец ребёнка: Сафонов Григорий Евгеньевич
Старухи, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Григорьевна
Отец ребёнка: Сафонов Григорий Евгеньевич
Смерть
Неизвестно