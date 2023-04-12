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Сафонова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1924

Сын: Сафонов Энгельс Григорьевнич

Отец ребёнка: Сафонов Григорий Евгеньевич

Старухи, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Григорьевна

Отец ребёнка: Сафонов Григорий Евгеньевич

Смерть
Неизвестно