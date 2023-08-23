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Смирнов Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Около 1950

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Смирнов Константин

Мать: Смирнова Марфа

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Килина Ульяна

Мать ребёнка: Смирнова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Смирнова Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Марфа Ивановна

Смерть
Около 1950
Альняш, Куединский муниципальный район, Пермский край
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