Смирнов Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиОколо 1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: Смирнов Константин
Мать: Смирнова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Килина Ульяна
Мать ребёнка: Смирнова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Смирнова Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Марфа Ивановна
Смерть
Около 1950
Альняш, Куединский муниципальный район, Пермский край