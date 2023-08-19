(Сурина) Полина
Место рождения
Дата рождения07.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1980
Отец: Сурин Евгений
Мать: Сурина Нина
родной адрес - Р. Зорге
Образование
С 1987 по 1994
Школа №1
Образование
С 1994 по 1997
Школа №73 | юридический профиль
Образование
С 2002 по 2005
МЮИ (ТФ), Филиал Международного юридического института | гражданско-правовое отделение
Рождение ребёнка
26.06.2003
Сын: Тымчук Иван
Отец ребёнка: Тымчук Андрей
Родился в ЦРД, в 13:40, палата №3; вес - 3200 г, рост - 50 см. ул. Максимовского 23-42
Бракосочетание
26.07.2003
Муж: Тымчук Андрей
Зареченский ЗАГС
Рождение ребёнка
20.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тымчук Андрей
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Развод
27.01.2017
Муж: Тымчук Андрей
Образование
Неизвестно
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого (бывш. ТГПИ) | факультет физической культуры