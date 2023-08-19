(Сурина) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сурина) Полина

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

07.10.1980

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1952 г.р.

Муж

1975 г.р.

Дети

2003 г.р.
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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1980

Отец: Сурин Евгений

Мать: Сурина Нина

Тула, город Тула, Тульская область
родной адрес - Р. Зорге
Образование
С 1987 по 1994
Тула, город Тула, Тульская область
Школа №1
Образование
С 1994 по 1997
Тула, город Тула, Тульская область
Школа №73 | юридический профиль
Образование
С 2002 по 2005
МЮИ (ТФ), Филиал Международного юридического института | гражданско-правовое отделение
Рождение ребёнка
26.06.2003

Сын: Тымчук Иван

Отец ребёнка: Тымчук Андрей

Тула, город Тула, Тульская область
Родился в ЦРД, в 13:40, палата №3; вес - 3200 г, рост - 50 см. ул. Максимовского 23-42
Бракосочетание
26.07.2003

Муж: Тымчук Андрей

Зареченский ЗАГС
Рождение ребёнка
20.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тымчук Андрей

Тула, город Тула, Тульская область
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Развод
27.01.2017

Муж: Тымчук Андрей

Образование
Неизвестно
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого (бывш. ТГПИ) | факультет физической культуры
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