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- Катерина Ивановна

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Место рождения

поч. Синцовской (Тимиревская вотчина)

Дата рождения

Вычислено 1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1768 г.р.
Вычислено 1770 г.р.
Вычислено 1774 г.р.
Вычислено 1776 г.р.

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Синцовской (Тимиревская вотчина)
Рождение ребёнка
Вычислено 1768 ст.

Дочь: Лысова Маремьяна Андреевна

Отец ребёнка: Лысов Андрей Семёнович

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.

Дочь: Лысова Меланья Андреевна

Отец ребёнка: Лысов Андрей Семёнович

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Дочь: Лысова Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Лысов Андрей Семёнович

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.

Сын: Лысов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Лысов Андрей Семёнович

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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