- Катерина Ивановна
Место рожденияпоч. Синцовской (Тимиревская вотчина)
Дата рожденияВычислено 1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1743 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Синцовской (Тимиревская вотчина)
Рождение ребёнка
Вычислено 1768 ст.
Дочь: Лысова Маремьяна Андреевна
Отец ребёнка: Лысов Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.
Дочь: Лысова Меланья Андреевна
Отец ребёнка: Лысов Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Дочь: Лысова Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Лысов Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.
Отец ребёнка: Лысов Андрей Семёнович
Смерть
Неизвестно