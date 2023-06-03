Епифанов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1983

Дочь: Косачева Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Епифанова Лилия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Епифанова Лилия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифанов Эдуард Анатольевич

Мать ребёнка: Епифанова Лилия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифанов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Епифанова Лилия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифанов Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Епифанова Лилия Михайловна