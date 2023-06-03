Епифанов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1983
Дочь: Косачева Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Епифанова Лилия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Епифанова Лилия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епифанов Эдуард Анатольевич
Мать ребёнка: Епифанова Лилия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епифанов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Епифанова Лилия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епифанов Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Епифанова Лилия Михайловна