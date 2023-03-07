Спесивцев Родион Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиОколо 1780
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: Спесивцев Павел Максимович
Мать: Спесивцева Анисья
Рождение ребёнка
1749
Сын: Спесивцев Иван Родионович
Мать ребёнка: Спесивцева Ефимья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Спесивцев Пётр Родионович
Мать ребёнка: Спесивцева Ефимья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Спесивцева Матрона Родионовна
Мать ребёнка: Спесивцева Ефимья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Спесивцев Козьма Родионович
Мать ребёнка: Спесивцева Ефимья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Спесивцева Дарья Родионовна
Мать ребёнка: Спесивцева Ефимья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Спесивцева Татьяна Родионовна
Мать ребёнка: Спесивцева Ефимья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1780