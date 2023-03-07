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Спесивцев Родион Павлович

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

Около 1780

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Спесивцев Павел Максимович

Мать: Спесивцева Анисья

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Спесивцев Иван Родионович

Мать ребёнка: Спесивцева Ефимья Степановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Спесивцев Пётр Родионович

Мать ребёнка: Спесивцева Ефимья Степановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Спесивцева Матрона Родионовна

Мать ребёнка: Спесивцева Ефимья Степановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Спесивцев Козьма Родионович

Мать ребёнка: Спесивцева Ефимья Степановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Спесивцева Дарья Родионовна

Мать ребёнка: Спесивцева Ефимья Степановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Спесивцева Татьяна Родионовна

Мать ребёнка: Спесивцева Ефимья Степановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спесивцева Ефимья Степановна

Смерть
Около 1780
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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