(Файзуллина) Фарида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Файзуллина) Фарида

(Файзуллина) Фарида

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Файзуллин Икрам

Мать: Файзуллина Мавтуха

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close