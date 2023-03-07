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Мурылев Агафон Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: Мурылев Степан Константинов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Мурылев Иван Агафонов

Мать ребёнка: Мурылева Ховронья Игнатьева

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Мурылев Семен Агафонов

Мать ребёнка: Мурылева Ховронья Игнатьева

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Мурылев Григорий Агафонов

Мать ребёнка: Мурылева Ховронья Игнатьева

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1744

Сын: Мурылев Семен Агафонов

Мать ребёнка: Мурылева Ховронья Игнатьева

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурылева Ховронья Игнатьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1762
Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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