Мурылев Агафон Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1696
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696
Отец: Мурылев Степан Константинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1720
Мать ребёнка: Мурылева Ховронья Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: Мурылева Ховронья Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Мурылев Григорий Агафонов
Мать ребёнка: Мурылева Ховронья Игнатьева
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Мурылева Ховронья Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1762