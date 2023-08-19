Ирина Савельевна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1757
Сын: Яков Власович
Отец ребёнка: Власий Кондратьевич
Рождение ребёнка
15.07.1762
Сын: Владимир Власович
Отец ребёнка: Власий Кондратьевич
Рождение ребёнка
04.08.1764
Дочь: Евдокия Власовна
Отец ребёнка: Власий Кондратьевич
Рождение ребёнка
03.02.1767
Сын: Семен Власович
Отец ребёнка: Власий Кондратьевич
Рождение ребёнка
24.01.1771
Дочь: Ксения Власовна
Отец ребёнка: Власий Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власий Кондратьевич
Смерть
Неизвестно