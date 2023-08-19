Ирина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Савельевна

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1757

Сын: Яков Власович

Отец ребёнка: Власий Кондратьевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1762

Сын: Владимир Власович

Отец ребёнка: Власий Кондратьевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1764

Дочь: Евдокия Власовна

Отец ребёнка: Власий Кондратьевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1767

Сын: Семен Власович

Отец ребёнка: Власий Кондратьевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1771

Дочь: Ксения Власовна

Отец ребёнка: Власий Кондратьевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власий Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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