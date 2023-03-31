Кобзев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзев Василий

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Место рождения

Рязанская обл. Лебедянский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1920 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская обл. Лебедянский район
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Фролова Екатерина

Мать ребёнка: Кобзева Полина

Заречье Лебедянского района Рязанской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кобзева Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кобзева Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобзева Полина

Смерть
Неизвестно
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