Кобзев Василий
Место рожденияРязанская обл. Лебедянский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязанская обл. Лебедянский район
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Фролова Екатерина
Мать ребёнка: Кобзева Полина
Заречье Лебедянского района Рязанской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кобзева Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кобзева Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобзева Полина
Смерть
Неизвестно