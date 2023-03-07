Булат (Темур-Булат) Джагфар Гизатович
Место рождения
Дата рождения01.12.1903
Дата смерти13.10.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1919 по 1920
Место жительства
С 1920 по 1921
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1920 по 1920
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1921 по 1981
Смерть
13.10.1981