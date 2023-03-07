Булат (Темур-Булат) Джагфар Гизатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булат (Темур-Булат) Джагфар Гизатович

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

01.12.1903

Дата смерти

13.10.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1919 по 1920
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1920 по 1921
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1920 по 1920
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1921 по 1981
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.10.1981
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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