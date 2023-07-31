Ладыгина (Легостаева) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1913
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти за 1913 г. ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №2039 Поручители: Бобров ДМ, Филатов ИА
Рождение ребёнка
01.10.1915
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Ладыгин Стефан Титович
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти за 1915 г. ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №2158
Рождение ребёнка
01.10.1915
Дочь: Густинья Степановна
Отец ребёнка: Ладыгин Стефан Титович
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти за 1915 г. ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №2158
Смерть
Неизвестно