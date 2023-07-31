Ладыгина (Легостаева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина (Легостаева) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1913

Муж: Ладыгин Стефан Титович

Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти за 1913 г. ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №2039 Поручители: Бобров ДМ, Филатов ИА
Рождение ребёнка
01.10.1915

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Ладыгин Стефан Титович

Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти за 1915 г. ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №2158
Рождение ребёнка
01.10.1915

Дочь: Густинья Степановна

Отец ребёнка: Ладыгин Стефан Титович

Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти за 1915 г. ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №2158
Смерть
Неизвестно
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