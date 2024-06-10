Флор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Флоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсигней Флоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Евдокия Флорова

Мать ребёнка: не указана

Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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