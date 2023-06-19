Голованова Мотя
Место рождения
Дата рожденияОколо 1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Голованов Тимофей Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голованов Борис Тимофеевич
Отец ребёнка: Голованов Тимофей Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно