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Голованова Мотя

Место рождения

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Голованов Тимофей Кондратьевич

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Борис Тимофеевич

Отец ребёнка: Голованов Тимофей Кондратьевич

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голованов Тимофей Кондратьевич

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно