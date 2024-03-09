Соловьева (Крылова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Крылова) Любовь Николаевна

Место рождения

с. Судай, Чухломский уезд

Дата рождения

04.08.1905

Дата смерти

30.08.1956

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1905

Отец: Крылов Николай Васильевич

Мать: Крылова Клавдия Александровна

с. Судай, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Геннадий Григорьевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Соловьев Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Соловьев Геннадий Григорьевич

Смерть
30.08.1956
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