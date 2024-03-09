Соловьева (Крылова) Любовь Николаевна
Место рожденияс. Судай, Чухломский уезд
Дата рождения04.08.1905
Дата смерти30.08.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1905
с. Судай, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьев Геннадий Григорьевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Соловьев Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Соловьев Геннадий Григорьевич
Смерть
30.08.1956