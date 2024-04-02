Субботин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.01.1953
Дочь: Северюхина Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Субботина Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.?
Дочь: Анисимова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Субботина Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Субботина Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субботина Зоя Ивановна
Смерть
Неизвестно