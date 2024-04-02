Субботин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1953

Дочь: Северюхина Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Субботина Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
12.08.?

Дочь: Анисимова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Субботина Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Субботина Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Зоя Ивановна

Смерть
Неизвестно
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