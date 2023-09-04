Зубов Геннадий Анатольевич
Место рожденияпос Кураховка г Селидово Донецкая обл Украина
Дата рождения08.08.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1962
пос Кураховка г Селидово Донецкая обл Украина
Рождение ребёнка
19.09.1988
Дочь: Зубова Любовь Геннадиевна
Мать ребёнка: Зубова Светлана Анатольевна
гЕнакиево Донецкая обл Украина
Бракосочетание
17.02.1990
гЕнакиево Донецкая обл Украина
Рождение ребёнка
24.03.1995
Сын: Зубов Константин Геннадиевич
Мать ребёнка: Зубова Светлана Анатольевна
гЖдановка Донецкая область Украина