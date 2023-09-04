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Зубов Геннадий Анатольевич

Место рождения

пос Кураховка г Селидово Донецкая обл Украина

Дата рождения

08.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1962

Отец: Зубов Анатолий Константинович

Мать: Зубова Галина Ивановна

пос Кураховка г Селидово Донецкая обл Украина
Рождение ребёнка
19.09.1988

Дочь: Зубова Любовь Геннадиевна

Мать ребёнка: Зубова Светлана Анатольевна

гЕнакиево Донецкая обл Украина
Бракосочетание
17.02.1990

Жена: Зубова Светлана Анатольевна

гЕнакиево Донецкая обл Украина
Рождение ребёнка
24.03.1995

Сын: Зубов Константин Геннадиевич

Мать ребёнка: Зубова Светлана Анатольевна

гЖдановка Донецкая область Украина
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