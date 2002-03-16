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Селезнева Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

16.03.2002

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2002

Отец: Селезнев Алексей Николаевич

Мать: Селезнева Галина Александровна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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