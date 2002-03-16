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Селезнева Анастасия Алексеевна
Селезнева Анастасия Алексеевна
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Древо
Место рождения
Тюмень
, город Тюмень, Тюменская область
Дата рождения
16.03.2002
Пол
Женский
Отец
Селезнев Алексей Николаевич
1972 г.р.
Мать
Селезнева (Парфенова) Галина Александровна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2002
Отец:
Селезнев Алексей Николаевич
Мать:
Селезнева Галина Александровна
Тюмень
, город Тюмень, Тюменская область
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