Липатова Ольга Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перфилов Герасим
Мать: Перфилова Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Липатова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Липатов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Липатова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Липатов Александр Петрович
Рождение ребёнка
19.10.1919
Сын: Липатов Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Липатов Александр Петрович
Кашира, Кашира, Московская область
Смерть
Неизвестно