Липатова Ольга Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липатова Ольга Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перфилов Герасим

Мать: Перфилова Неизвестно

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Липатова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Липатов Александр Петрович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Липатова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Липатов Александр Петрович

Рождение ребёнка
19.10.1919

Сын: Липатов Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Липатов Александр Петрович

Кашира, Кашира, Московская область
Смерть
Неизвестно
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