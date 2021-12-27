Петренко Анна Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Анна Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.2021

Отец: Петренко Денис Григорьевич

Мать: Петренко Юлия

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