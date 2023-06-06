Абдикьева (Абдикьева) Ферхана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдикьева (Абдикьева) Ферхана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1859

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Биккулов Бикмухамет

Отец ребёнка: Матросов Биккул

Рождение ребёнка
1812

Сын: Биккулов Биккиня

Отец ребёнка: Матросов Биккул

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Биккулова Махмубя

Отец ребёнка: Матросов Биккул

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Биккулова Махмузя

Отец ребёнка: Матросов Биккул

Рождение ребёнка
1826

Сын: Биккулов Ермухамет

Отец ребёнка: Матросов Биккул

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матросов Биккул

Смерть
После 1859