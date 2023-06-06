Абдикьева (Абдикьева) Ферхана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Биккулов Бикмухамет
Отец ребёнка: Матросов Биккул
Рождение ребёнка
1812
Сын: Биккулов Биккиня
Отец ребёнка: Матросов Биккул
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Биккулова Махмубя
Отец ребёнка: Матросов Биккул
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Биккулова Махмузя
Отец ребёнка: Матросов Биккул
Рождение ребёнка
1826
Сын: Биккулов Ермухамет
Отец ребёнка: Матросов Биккул
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матросов Биккул
Смерть
После 1859