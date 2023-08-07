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Леонтий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Иван Гаврилович

Мать: Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Левин Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Левина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
04.12.1803

Сын: Левин Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Левина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
11.07.1807

Дочь: Ольга Леонтьевна

Мать ребёнка: Левина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Левин Родион Леонтьевич

Мать ребёнка: Левина Устинья Петровна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Левин Петр Леонтьевич

Мать ребёнка: Левина Устинья Петровна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Левина Устинья Петровна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Левин Федот Леонтьевич

Мать ребёнка: Левина Устинья Петровна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Левин Павел Леонтьевич

Мать ребёнка: Левина Устинья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина Устинья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина Евдокия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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