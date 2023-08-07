Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Иван Гаврилович
Мать: Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Левина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
04.12.1803
Мать ребёнка: Левина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
11.07.1807
Дочь: Ольга Леонтьевна
Мать ребёнка: Левина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Левина Устинья Петровна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Левина Устинья Петровна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: Левина Устинья Петровна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Левина Устинья Петровна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Левина Устинья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левина Устинья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно