Федорова (Пизаева) Юлия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1983
Рождение ребёнка
27.04.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
08.05.2020
Отец ребёнка: Федоров Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
28.01.2022
Дочь: Федорова Алиса Андреевна
Отец ребёнка: Федоров Андрей Сергеевич