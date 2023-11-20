Федорова (Пизаева) Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Пизаева) Юлия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1983

Отец: Пизаев Александр Николаевич

Мать: Пизаева (Ижбулатова) Фарида Зиятовна

Рождение ребёнка
27.04.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
08.05.2020

Сын: Федоров Платон Андреевич

Отец ребёнка: Федоров Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
28.01.2022

Дочь: Федорова Алиса Андреевна

Отец ребёнка: Федоров Андрей Сергеевич

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