Коломенский Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломенский Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коломенский Федор

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно